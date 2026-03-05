Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Stok BBM Cuma 21 Hari, Dasco Sebut Pemerintah Sudah Punya Skenario

Kamis, 05 Maret 2026 – 20:33 WIB
Stok BBM Cuma 21 Hari, Dasco Sebut Pemerintah Sudah Punya Skenario - JPNN.COM
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui di Kota Bandung, Kamis (5/3/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Pemerintah disebut sudah memiliki skenario mengenai stok bahan bakar minyak (BBM) Indonesia yang hanya cukup untuk 21 hari.

Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ini memicu perhatian masyarakat, apalagi muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, setelah konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR sudah membahas mengenai mitigasi dari stok BBM bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan menteri terkait.

Baca Juga:

Pembahasan tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, dalam rapat terbatas, ada beberapa gagasan yang disampaikan dan akan disampaikan dalam waktu dekat kepada publik.

"Kemarin memang kami bahas juga yang namanya persediaan minyak tapi juga kemudian kami bicara mitigasi bagaimana ketika minyak yang dari sumber sekarang kami ambil itu terjadi kesulitan," kata Dasco di Bandung, Kamis (5/3).

Baca Juga:

Dalam waktu dekat, kata Dasco, pemerintah segera menyampaikan hasil pembahasannya kepada publik.

"Mitigasinya bagaimana, nah itu sudah ada tapi bagus memang menurut saya. Bukan saya yang mengungkapkan di sini, nanti dari pemerintah yang menyampaikan demikian," tuturnya.

DPR menyebut pemerintah sudah menyiapkan skenario mitigasi terkait stok BBM nasional yang disebut hanya cukup sekitar 21 hari di tengah memanasnya geopolitik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Stok BBM  Dasco  Bahlil Lahadalia  BBM Bersubsidi 
BERITA STOK BBM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp