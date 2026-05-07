Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Stok Beras Bulog Tembus 5,23 Juta Ton, Ketahanan Pangan Aman Hingga Tahun Depan

Kamis, 07 Mei 2026 – 18:27 WIB
Stok Beras Bulog Tembus 5,23 Juta Ton, Ketahanan Pangan Aman Hingga Tahun Depan - JPNN.COM
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memberi keterangan kepada awak media ditemui usai menyerahkan bantuan paket sembako kepada pekerja kebersihan secara simbolis di Jakarta, Kamis (7/5/2026). ANTARA/Harianto

jpnn.com, JAKARTA - Perum Bulog memastikan kondisi ketahanan pangan nasional dalam posisi yang kuat. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan bahwa stok beras nasional yang dikelola perusahaan saat ini telah menembus angka 5,23 juta ton.

Cadangan beras dalam jumlah besar ini disiapkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di seluruh wilayah Indonesia hingga tahun mendatang.

"Untuk seluruh Indonesia stok (cadangan beras pemerintah yang dikelola) Bulog itu sekarang sudah mencapai 5,23 juta ton. Dan ini bisa untuk ketahanan pangan kita sampai tahun depan," ujar Rizal saat memberikan keterangan di Jakarta, Kamis (7/5).

Baca Juga:

Ia memastikan ketersediaan stok tersebut cukup menghadapi potensi gangguan produksi pangan, termasuk ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada pertengahan hingga akhir tahun mendatang.

Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pasokan beras nasional karena pemerintah memiliki cadangan pangan memadai yang terus dijaga kualitas dan distribusinya melalui pengelolaan gudang secara optimal.

Ahmad Rizal juga mempersilakan masyarakat mengecek langsung kondisi gudang Bulog di berbagai daerah guna memastikan transparansi pengelolaan stok beras nasional yang saat ini disebut dalam kondisi melimpah.

Baca Juga:

Ia menegaskan gudang Bulog terbuka bagi publik untuk mengecek stok beras secara langsung sebagai upaya memperkuat transparansi dan edukasi ketahanan pangan nasional.

Kebijakan keterbukaan tersebut merupakan arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman agar masyarakat dapat mengetahui kondisi nyata stok beras pemerintah di gudang Bulog.

Perum Bulog menyatakan bahwa stok beras nasional yang dikelola perusahaan saat ini telah menembus angka 5,23 juta ton.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ketahanan pangan  Stok Beras Bulog  Bulog  stok beras nasional 
BERITA KETAHANAN PANGAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp