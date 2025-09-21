Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Keluarga

Stomp & Stride Dukung Pejuang Garis Dua Lewat Event Eksklusif 'Kenapa Aku Belum Hamil?'

Minggu, 21 September 2025 – 21:10 WIB
Stomp & Stride Dukung Pejuang Garis Dua Lewat Event Eksklusif 'Kenapa Aku Belum Hamil?' - JPNN.COM
Stomp & Stride menyelenggarakan event eksklusif "Kenapa Aku Belum Hamil?" di Jakarta dengan tiga dokter festilitas ternama dari Malaysia sebagai dukungan kepada para pasangan pejuang garis dua. Foto: Dokumentasi Stomp & Stride

jpnn.com, JAKARTA - Stomp & Stride menghadirkan acara eksklusif bertajuk 'Kenapa Aku Belum Hamil?', sesi interaktif yang dirancang untuk memberikan edukasi, pencerahan, sekaligus dukungan emosional kepada para pasangan pejuang garis dua.

Seperti diketahui, topik infertilitas sering dianggap tabu untuk dibicarakan di tengah masyarakat.

Padahal kenyataannya semakin banyak pasangan yang mengalaminya.

Baca Juga:

Faktor penyebabnya beragam, mulai dari gangguan hormon, PCOS, endometriosis, masalah sperma hingga kegagalan IVF, yang semuanya bisa memengaruhi perjalanan pasangan menuju kehamilan.

Perwakilan Stomp & Stride, Andreyta Lenggogeni menuturkan infertilitas bukanlah akhir dari sebuah perjalanan.

"Kami memahami bahwa dengan pemahaman yang benar dan penanganan yang tepat, banyak pasangan justru dapat menemukan kembali harapan baru,” kata Andreyta Lenggogeni dalam keterangannya, Minggu (21/9).

Baca Juga:

Melalui sesi interaktif yang menghadirkan tiga dokter festilitas ternama dari Malaysia, lanjut Andreyta Lenggogeni, Stomp & Stride selaku penyelenggara acara ingin menghadirkan sebuah ruang yang tidak hanya kaya akan informasi, tetapi juga penuh dukungan dan empati

Sebagai informasi, tiga dokter fertilitas ternama dari Malaysia yang hadir di acara ini telah lama berkecimpung dalam dunia IVF dan perawatan kesuburan, yaitu KL Fertility Centre, klinik fertilitas yang telah berdiri lebih dari 20 tahun di Kuala Lumpur.

Stomp & Stride menyelenggarakan event eksklusif "Kenapa Aku Belum Hamil?" di Jakarta dengan menghadirkan tiga dokter festilitas ternama dari Malaysia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pejuang garis dua  Stomp & Stride  kehamilan  Infertilitas  Kesuburan  Fertilitas 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp