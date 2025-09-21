Stomp & Stride Dukung Pejuang Garis Dua Lewat Event Eksklusif 'Kenapa Aku Belum Hamil?'

jpnn.com, JAKARTA - Stomp & Stride menghadirkan acara eksklusif bertajuk 'Kenapa Aku Belum Hamil?', sesi interaktif yang dirancang untuk memberikan edukasi, pencerahan, sekaligus dukungan emosional kepada para pasangan pejuang garis dua.

Seperti diketahui, topik infertilitas sering dianggap tabu untuk dibicarakan di tengah masyarakat.

Padahal kenyataannya semakin banyak pasangan yang mengalaminya.

Faktor penyebabnya beragam, mulai dari gangguan hormon, PCOS, endometriosis, masalah sperma hingga kegagalan IVF, yang semuanya bisa memengaruhi perjalanan pasangan menuju kehamilan.

Perwakilan Stomp & Stride, Andreyta Lenggogeni menuturkan infertilitas bukanlah akhir dari sebuah perjalanan.

"Kami memahami bahwa dengan pemahaman yang benar dan penanganan yang tepat, banyak pasangan justru dapat menemukan kembali harapan baru,” kata Andreyta Lenggogeni dalam keterangannya, Minggu (21/9).

Melalui sesi interaktif yang menghadirkan tiga dokter festilitas ternama dari Malaysia, lanjut Andreyta Lenggogeni, Stomp & Stride selaku penyelenggara acara ingin menghadirkan sebuah ruang yang tidak hanya kaya akan informasi, tetapi juga penuh dukungan dan empati

Sebagai informasi, tiga dokter fertilitas ternama dari Malaysia yang hadir di acara ini telah lama berkecimpung dalam dunia IVF dan perawatan kesuburan, yaitu KL Fertility Centre, klinik fertilitas yang telah berdiri lebih dari 20 tahun di Kuala Lumpur.