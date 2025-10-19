Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

STQH Nasional Kendari Ditutup, Kemenag Ajak Warga Amalkan & Hayati Al-Qur’an

Minggu, 19 Oktober 2025 – 19:11 WIB
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Abu Rokhmad menyerahkan hadiah kepada para pemenang STQH Nasional Kendari. Foto: Humas Kemenag

jpnn.com, JAKARTA - Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) Nasional XXVIII tahun 2025 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, ditutup pada Sabtu, 18 Oktober 2025.

Penutupan ini menandai akhir dari seluruh rangkaian ajang yang berlangsung selama lebih dari sepekan dan sekaligus menjadi panggung syiar Al-Qur’an dan hadis di tingkat nasional.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) Abu Rokhmad menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan pelaksanaan STQH Nasional.

Dia mengajak masyarakat Sultra untuk terus mengamalkan dan menghayati nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

“Penyelenggaraan STQH Nasional Kendari ini sungguh luar biasa, bahkan disebut yang terbaik oleh Sekretaris LPTQ Nasional,” ujar Abu Rokhmad.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan STQH tidak hanya terlihat dari kemeriahan acara dan antusiasme peserta, tetapi juga dari semangat masyarakat Sultra yang begitu tinggi dalam menyambut kegiatan ini.

“Syiar Al-Qur’an dan hadis semoga tidak hanya dilakukan saat musabaqah seperti ini. Setiap hari, setiap saat, mari kita terus membaca, mengamalkan, dan menghayati isi Al-Qur’an,” pesannya.

Abu Rokhmad menyebut, STQH bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan wadah untuk memperkuat hubungan umat Islam dengan sumber nilai dan pedoman hidupnya, yaitu Al-Qur’an dan hadis.

Kemenag menutup STQH nasional di Kota Kendari. Warga diajak mengamalkan dan hayati Al-Qur’an.

