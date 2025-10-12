Close Banner Apps JPNN.com
STQH Nasional XXVIII 2025 Dibuka, Menag Nasaruddin: Ini Bukan Sekadar Kompetisi Keagamaan

Minggu, 12 Oktober 2025 – 12:27 WIB
Menteri Agama Nasaruddin Umar (tengah) mendampingi Menko PMK Pratikno (kanan) seusai pembukaan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Musabaqah Al-Hadits (STQH) Nasional XXVIII Tahun 2025 di Tugu Persatuan, kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu malam (11/10). Foto Humas Kemenag

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno membuka Seleksi Tilawatil Qur’an dan Musabaqah Al-Hadits (STQH) Nasional XXVIII Tahun 2025 di Tugu Persatuan, kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (11/10) malam.

Pembukaan STQH ditandai dengan pemukulan dimba, alat musik tradisional khas Kendari, oleh Menko PMK Pratikno bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad. 

Ribuan masyarakat tampak memenuhi area Tugu Persatuan yang menjadi arena utama pelaksanaan STQH untuk menyaksikan momentum pembukaan yang sarat nilai budaya dan spiritualitas.

Pratikno menegaskan Islam pernah menjadi mercusuar ilmu pengetahuan dunia.

Dia mengingatkan para ilmuwan Muslim masa lalu bukan hanya ahli di bidang sains dan teknologi, tetapi juga penghafal Al-Qur’an yang mampu memadukan iman dan akal dalam membangun peradaban besar. 

“Para ilmuwan besar itu bukan hanya ahli pengetahuan, tetapi juga penghafal Al-Qur’an. Ini bukti bahwa iman dan akal dapat bersinergi membangun peradaban,” ujar Pratikno yang mewakili Presiden Prabowo Subianto.

Menko PMK mengajak generasi muda Islam untuk terus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai spiritualitas.

Menurutnya, kemajuan harus dijadikan sarana memperkuat syiar Islam di tingkat global.

