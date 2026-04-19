Strategi Ancol Menjawab Tantangan Perubahan Selera Wisatawan

jpnn.com, JAKARTA - PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk berkomitmen bakal melakukan transformasi menyeluruh guna menjawab perubahan selera pengunjung.

Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Syahmudrian Lubis menyampaikan pihaknya akan memodernisasi dan mempercantik Ancol agar tetap relevan di masa depan, serta sesuai dengan tuntutan publik yang makin mengutamakan pengalaman (experience),

Pihaknya juga akan menjalankan transformasi untuk menjawab perubahan perilaku wisatawan.

“Ancol akan bertransformasi menjadi integrated experience-driven ecosystem. Di mana kami menghadirkan perjalanan pengalaman pengunjung secara end-to-end di dalam kawasan Ancol,” ujar Syahmudrian, di Jakarta, Minggu, (19/4].

Dia menjelaskan, perubahan itu sejalan dengan arahan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang meminta Ancol terus berbenah dan tetap relevan sebagai destinasi wisata unggulan, bahkan hingga puluhan tahun ke depan.

"Ini bukan suatu pekerjaan yang mudah bagi kami, untuk membuat Ancol ini tetap relevan di kemudian hari. Kenapa? Karena secara fundamental behavior pengunjung sudah berubah," ucapnya.

Saat ini, perilaku pengunjung telah berubah signifikan.

Masyarakat tidak lagi sekadar datang untuk rekreasi, tetapi mencari koneksi, pengalaman, dan nilai yang di rasakan bersama keluarga.