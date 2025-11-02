Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pemilu

Strategi Bahlil Mendulang Suara Golkar untuk Pemilih Muda di 2029

Minggu, 02 November 2025 – 19:15 WIB
Strategi Bahlil Mendulang Suara Golkar untuk Pemilih Muda di 2029 - JPNN.COM
Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia (kedua kanan). Foto: ANTARA

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan komposisi pemilih Pemilu 2029 didominasi kelompok usia 17 hingga 50 tahun, dengan porsi mencapai 73 persen populasi pemilih. 

Karena itu, Partai Golkar dituntut adaptif terhadap dinamika anak muda.

“Ke depan bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tetapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Golkar harus kreatif, inovatif, dan memberi ruang lebih besar kepada anak muda,” ungkap Bahlil saat Musda ke-XI Golkar, Minggu (2/11)..

Baca Juga:

Menteri ESDM itu pun memasang target untuk mendulang suara pemilih muda pada Pemilu 2029 mendatang. 

Menurut Bahlil, tambahan suara itu ditujukan agar Golkar perolehan kursi di DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

“Golkar tidak boleh berpuas diri dengan capaian pemilu sebelumnya,” kata dia.

Baca Juga:

Bahlil ingin kader melakukan konsolidasi internal hingga tingkat akar rumput serta percepatan regenerasi kader.

Selain itu, struktur partai harus diperkuat hingga ke tingkat kecamatan dan desa, termasuk revitalisasi pengurus yang tak lagi aktif.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan komposisi pemilih Pemilu 2029 didominasi kelompok usia 17 hingga 50 tahun

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bahlil  Bahlil Lahadalia  Partai Golkar  Musda Golkar  Pemilu 
BERITA BAHLIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp