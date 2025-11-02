Strategi Bahlil Mendulang Suara Golkar untuk Pemilih Muda di 2029

Minggu, 02 November 2025 – 19:15 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan komposisi pemilih Pemilu 2029 didominasi kelompok usia 17 hingga 50 tahun, dengan porsi mencapai 73 persen populasi pemilih.

Karena itu, Partai Golkar dituntut adaptif terhadap dinamika anak muda.

“Ke depan bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tetapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Golkar harus kreatif, inovatif, dan memberi ruang lebih besar kepada anak muda,” ungkap Bahlil saat Musda ke-XI Golkar, Minggu (2/11)..

Menteri ESDM itu pun memasang target untuk mendulang suara pemilih muda pada Pemilu 2029 mendatang.

Menurut Bahlil, tambahan suara itu ditujukan agar Golkar perolehan kursi di DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

“Golkar tidak boleh berpuas diri dengan capaian pemilu sebelumnya,” kata dia.

Bahlil ingin kader melakukan konsolidasi internal hingga tingkat akar rumput serta percepatan regenerasi kader.

Selain itu, struktur partai harus diperkuat hingga ke tingkat kecamatan dan desa, termasuk revitalisasi pengurus yang tak lagi aktif.