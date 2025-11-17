Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Strategi Bank Neo Commerce Gaet Gen Z Lewat Turnamen Olahraga

Senin, 17 November 2025 – 10:16 WIB
PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) berkomitmen membangun ekosistem finansial yang kuat tidak hanya lewat teknologi, tetapi melalui olahraga. Foto: dok BNC

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) berkomitmen membangun ekosistem finansial yang kuat tidak hanya lewat teknologi, tetapi juga menjaga hubungan bersama generasi Z dengan menggelar Neobank Padel Tournament 2025 yang berlangsung di Jakarata Selatan pada Minggu (16/11).

Direktur PT Bank Neo Commerce Tbk, Aditya Windarwo mengungkapkan kompetisi ini dihadirkan untuk bisa mendekatkan diri kepada generasi mud.

"Ini sebenarnya lebih seperti gimik yang kami berikan kepada Gen Z. Di mana mereka bisa melakukan transaksi perbankan dengan lebih fun, dengan sportivitas dengan lebih banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Jadi, tidak hanya melulu transaksi finansial tetapi juga dapat funnya," ungkap Direktur PT Bank Neo Commerce Tbk, Aditya Windarwo, di Jakarta, Minggu (16/11).

Dia menambahkan Gen Z menjadi penting dalam basis nasabah BNC yang aktif bertansaksi di kanal digital.

"Gen Z ini salah satu kalangan yang mungkin agak skeptis terhadap perbankan masa lalu," tuturnya.

Dia berharap semangat yang lebih menyenangkan dapat mendorong Gen Z lebih masuk literasi keuangan dan perbangkan.

Terlebih, kata dia, porsi Gen Z di BNC lebih signifikan dan tidak lagi dipandang sebagai pelengkap.

"Kalau Gen Z sekarang mungkin nasabahnya bisa dibilang lebih dari 40% dengan transaksi keuangan melalui QR untuk pembayaran. Jadi, kami tidak mau melihat itu hanya sebatas layanan perbankan tapi juga layanan lifestyle," ungkapnya.

