Strategi Danantara untuk Menguatkan Garuda Indonesia

Kamis, 26 Februari 2026 – 20:43 WIB
Maskapai Garuda Indonesia. Ilustrasi. Foto: Dok. JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Managing Director Stakeholders Management Danantara Rohan Hafas menyampaikan bahwa 2025 merupakan periode penguatan fundamental Garuda Indonesia, dan 2026 ini sebagai landasan optimalisasi. 

"Pada 2025 itu kami memiliki fokus utama bagaimana memastikan kesiapan operasional dan struktur keuangan yang lebih sehat sebagai prasyarat pertumbuhan berkelanjutan,” kata Rohan dalam media notes yang disampaikannya di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Kamis (26/2).

Rohan mengatakan 2025 menjadi tahap penting dalam memastikan keberlanjutan transformasi. 

Prioritas diarahkan pada peningkatan kesiapan armada secara bertahap, penguatan struktur permodalan, serta penataan jaringan dan kapasitas berbasis prinsip kehati-hatian.

“Langkah-langkah tersebut dilakukan secara disiplin dan terukur, dengan memastikan seluruh proses berjalan sesuai tata kelola perusahaan yang baik serta prinsip komersial yang sehat,” ujarnya. 

Lebih jauh Rohan mengatakan sepanjang 2025, Garuda Group sudah berada dalam fase peningkatan kesiapan teknis armada. 

Program perawatan dan reaktivasi dilakukan secara bertahap sesuai perencanaan operasional. 

Progres yang berjalan menunjukkan perbaikan kesiapan armada yang konsisten dan terukur. 

Managing Director Stakeholders Management Danantara Rohan Hafas menyampaikan bahwa perkembangan transformasi yang tengah dijalankan Garuda Indonesia

