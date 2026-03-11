Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Internet

Strategi Ivon Susan untuk Hadapi Tantangan Keamanan Siber Berbasis AI

Rabu, 11 Maret 2026 – 15:43 WIB
Direktur baru Alfa Siber Teknologi Ivon Susan membawa strategi yang menempatkan perlindungan kepentingan mitra sebagai prioritas utama. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Direktur baru Alfa Siber Teknologi Ivon Susan membawa strategi yang menempatkan perlindungan kepentingan mitra sebagai prioritas utama guna memulihkan kepercayaan ekosistem (Partner-First).

Di sisi lain, juga untuk membekali para mitra dengan kapabilitas teknologi untuk mengakselerasi skala bisnis dan profitabilitas secara masif (Growth-Centric).

Hal itu diungkapkan Ivon saat pengumuman penunjukan dirinya Direktur perusahaan dalam acara Partner Gathering & Iftar yang digelar di Mercure Hotel Jakarta, Gatot Subroto, baru-baru ini.

Penunjukan ini menandai transformasi pada model operasional dan arah strategis perusahaan ke depan.

Sebagai mantan Principal di Stellar Cyber, kepemimpinan Ivon Susan membawa visi ganda: "Partner-First, Growth-Centric".

“Fokus kami kini adalah akselerasi. Kami hadir bukan sekadar distributor konvensional, melainkan sebagai mitra strategis yang memahami 'bahasa' Principal sekaligus kebutuhan riil di lapangan,” ucap Ivon.

Dia menegaskan berkomitmen memulihkan kepercayaan mitra melalui dukungan operasional yang lebih personal, transparan, dan jauh lebih terukur dibandingkan sebelumnya.

Kesiapan Menghadapi Ancaman Keamanan Siber Berbasis AI

Kesiapan Menghadapi Ancaman Keamanan Siber Berbasis AI

