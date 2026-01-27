Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Strategi Keponakan Prabowo pada Pertumbuhan Ekonomi RI

Selasa, 27 Januari 2026 – 07:04 WIB
Strategi Keponakan Prabowo pada Pertumbuhan Ekonomi RI - JPNN.COM
Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih Thomas A.M. Djiwandono. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih Thomas Djiwandono mengaku ingin memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter pada level likuiditas dan suku bunga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut Thomas Djiwandono, inisiatif yang ia cetuskan ini berbeda dibandingkan yang sudah dilakukan sebelumnya oleh kedua otoritas, yaitu pembagian beban (burden sharing) pada masa pandemi COVID-19.

“Hal yang saya ingin cetuskan adalah sinergi fiskal-moneter, khususnya di level likuiditas dan suku bunga. Ini fundamentally berbeda dengan apa yang dilakukan saat pandemi,” kata Thomas dikutip Selasa (27/1).

Saat ini, ujar dia, Indonesia tengah berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Oleh sebab itu, diperlukan sinergi fiskal-moneter yang sedikit berbeda dibandingkan masa pandemi.

Mengutip Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Thomas menyampaikan tugas pengelolaan likuiditas oleh bank sentral tidak hanya terkait dengan kebijakan moneter tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dia mengaminikebijakan moneter BI selama ini sangat akomodatif, ditandai dengan penurunan suku bunga (BI-Rate) yang signifikan yakni 6,25 persen pada 2024 menjadi 4,75 persen saat ini.

Namun, masih terjadi time lag transmisi penurunan BI-Rate.

Deputi Gubernur BI terpilih Thomas Djiwandono mengaku ingin memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter pada level likuiditas dan suku bunga

