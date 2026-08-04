Strategi Medsos Dorong Penjualan Bintang Mobil Sidoarjo hingga Puluhan Unit per Hari

jpnn.com, SIDOARJO - Pemanfaatan media sosial sebagai kanal pemasaran menjadi salah satu strategi Bintang Mobil Sidoarjo dalam meningkatkan penjualan kendaraan.

Melalui konten otomotif, promosi stok, dan komunikasi langsung dengan calon konsumen, showroom tersebut mengklaim mampu menjual rata-rata 20 hingga 25 unit kendaraan per hari.

Pada Sabtu, jumlah penjualan meningkat hingga mencapai 30 samspai 35 unit. Capaian tersebut menunjukkan peran pemasaran digital dalam memperluas pasar sekaligus mempercepat proses transaksi jual beli kendaraan.

Di bawah kepemimpinan pemilik Bintang Mobil, M. Samsul Arifin, perusahaan memanfaatkan TikTok sebagai etalase digital untuk menampilkan kendaraan yang tersedia. Melalui akun @bintangmobilreal, masyarakat dapat melihat stok, aktivitas showroom, dan informasi seputar dunia otomotif.

“Media sosial membuat informasi kendaraan dapat diterima masyarakat dengan lebih cepat,” kata Samsul dalam keterangannya, Selasa (4/8)!

Strategi serupa dijalankan Moh. Yudianto sebagai mitra investor sekaligus manajer perusahaan. Ia aktif melalui akun @bintangmobil20, @yudiantz.al.ghozy, dan @amiitrans_1504 untuk memperkenalkan kendaraan, kegiatan perusahaan, serta program sosial.

Media sosial dinilai membantu calon konsumen memperoleh informasi awal tanpa harus langsung datang ke showroom. Setelah melihat konten kendaraan, konsumen dapat berkomunikasi dengan tim pemasaran sebelum melakukan pemeriksaan unit secara langsung.

"Namun, promosi digital tetap harus didukung pelayanan yang jujur dan informasi yang sesuai dengan kondisi kendaraan," ujarnya.