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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Strategi Menteri Dody Hanggodo Tangkal Bencana Kekeringan

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 18:12 WIB
Strategi Menteri Dody Hanggodo Tangkal Bencana Kekeringan - JPNN.COM
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo telah menyiapkan sejumlah langkah untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan saat kemarau. Foto: dok Kementerian PU

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo telah menyiapkan sejumlah langkah untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan saat kemarau. 

Salah satunya dengan mengoptimalkan 10.789 sumur bor berkapasitas lebih dari 114 ribu meter kubik per detik.

Menurut dia, selain sumur bor, Kementerian PU menyiagakan dan mengoptimalkan bendungan, bendung, embung, hingga waduk guna menjaga pasokan air. 

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"Infrastruktur diprioritaskan untuk menopang kebutuhan masyarakat dan lahan pertanian saat kekeringan maupun El Nino," kata Dody, Sabtu (1/8).

Dody mengatakan pengelolaan infrastruktur sumber daya air menjadi penting untuk menjaga produktivitas pertanian serta ketahanan pangan di tengah ancaman perubahan iklim.

Kementerian PU terus berkomitmen membangun dan menyelesaikan infrastruktur pengelolaan air seperti bendungan, bendung, embung, hingga waduk di berbagai daerah.

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"Kehadiran infrastruktur ini sangat penting untuk mendukung ketersediaan air irigasi pertanian, menjaga produktivitas lahan, serta memastikan pasokan pangan tetap terjaga meskipun menghadapi tantangan musim kemarau atau perubahan iklim,” kata Menteri Dody.

Kementerian PU juga mengatur pola operasi bendungan dan jaringan irigasi agar distribusi air dapat berjalan lebih efisien. 

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo telah menyiapkan sejumlah langkah untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan saat kemarau.

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TAGS   kementerian PU  irigasi  infrastruktur  air  Kekeringan 
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