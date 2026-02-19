Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Komersial

Strategi Mitsubishi Fuso pada 2026: Berupaya Maksimal Bikin Untung Konsumen

Kamis, 19 Februari 2026 – 20:57 WIB
Ilustrasi Mitsubishi Fuso di segmen kendaraan niaga. Foto: KTB

jpnn.com, JAKARTA - Selama lebih dari lima dekade, Mitsubishi Fuso terus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar kendaraan niaga di Indonesia.

Pada 2025 menjadi bukti terbaru dominasi tersebut, dengan pangsa pasar mencapai 39,9% sekaligus mencatat peningkatan penjualan dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian itu menandai 55 tahun berturut-turut Fuso menjadi market leader, sekaligus menunjukkan tingkat kepercayaan konsumen yang tetap kuat di tengah dinamika industri otomotif nasional.

Kontributor utama keberhasilan itu datang dari lini Light Duty Truck (LDT).

Berdasarkan data GAIKINDO, Fuso Canter kembali menjadi truk terlaris di segmennya dengan market share 55,1%, naik sekitar 2% dibanding tahun sebelumnya.

Model tersebut, bahkan masuk dalam daftar 10 kendaraan terlaris nasional lintas segmen.

Sementara itu, Fighter X juga mencatat peningkatan kepercayaan pasar, terutama di sektor logistik dan distribusi skala besar.

Memasuki 2026, fokus Fuso tidak hanya pada penjualan, tetapi juga penguatan layanan purnajual melalui strategi Zero Down Time.

TAGS   Mitsubishi Fuso  strategi mitsubishi Fuso  Fuso Canter  Mitsubishi Fuso Fighter X  layanan purnajual Mitsubishi Fuso 
