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Strategi Pakan Koi Jadi Sorotan dalam Talkshow Sankoi di Nusatic 2026

Minggu, 14 Juni 2026 – 04:29 WIB
Strategi Pakan Koi Jadi Sorotan dalam Talkshow Sankoi di Nusatic 2026 - JPNN.COM
Strategi pakan untuk mendukung pertumbuhan dan warna koi menjadi bahasan utama dalam talkshow SANKOI. Foto: source for jpnn

jpnn.com, TANGSEL - Brand pakan ikan koi Sankoi menggelar talkshow edukatif bertema “Optimalisasi Mix Pakan Color dan Growth untuk Ikan Koi” pada ajang Nusatic Nusapet Nusahorti 2026 di ICE BSD City, Tangerang.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan penghobi dan pelaku usaha koi mengenai manajemen pakan yang tepat guna mendukung pertumbuhan serta kualitas warna ikan.

Acara ini juga memanfaatkan momentum pameran yang mempertemukan berbagai pelaku industri ikan hias, hewan peliharaan, dan hortikultura dari berbagai daerah.

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Dalam sesi talkshow, Sankoi menghadirkan tiga narasumber dari latar belakang yang berbeda, yakni Product Development Fish & Bird Category CPPETINDO Nadira Widya, Owner Agung Koi Farm Kediri Agung Wibowo, serta penghobi dan kreator konten ikan hias Iqbalizda.

Diskusi berfokus pada penerapan strategi kombinasi pakan untuk mendukung pertumbuhan dan kualitas warna koi.

Para narasumber menjelaskan penggunaan Sankoi Spirulina sebagai pakan penunjang warna serta Sankoi Growth untuk mendukung perkembangan ukuran dan bentuk tubuh ikan.

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Nadira Widya mengatakan kebutuhan penghobi koi saat ini tidak hanya terfokus pada warna ikan yang cerah, tetapi juga pada struktur tubuh yang proporsional dan ideal.

Menurutnya, kondisi tersebut mendorong perusahaan menghadirkan inovasi pakan yang dapat digunakan secara bersamaan.

Strategi pakan untuk mendukung pertumbuhan dan warna koi menjadi bahasan utama dalam talkshow Sankoi di Nusatic 2026.

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TAGS   ikan koi  pakan koi  CPPetindo  Sankoi  Nusatic 2026 
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