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JPNN.com - Ekonomi - Produk

Strategi Priskila Gaet 'Smart People' Lewat Koleksi Parfum Mewah Baru

Kamis, 02 Juli 2026 – 15:10 WIB
Strategi Priskila Gaet 'Smart People' Lewat Koleksi Parfum Mewah Baru - JPNN.COM
Risa Trisanti, Head of Marketing Priskila dan Desi Prisila, Brand Manager Regazza Femme. Foto: dok Priskila

jpnn.com, JAKARTA - Riset global dari Mintel (The Changing Definition of Luxury in Fragrance) menunjukkan tren konsumen kini mendefinisikan kemewahan parfum dari kualitas bahan dan racikan (57 persen), bukan dari harganya yang mahal (39 persen).

Kalangan milenial dan Gen Z merupakan smart shoppers yang mencari parfum dengan konsentrasi tinggi dan ketahanan maksimal sekelas Extrait de Parfum, tetapi dengan harga yang terjangkau. 

Head of Marketing Priskila, Risa Trisanti, mengatakan menjawab pergeseran tren tersebut, pihaknya meluncurkan produk terbaik yang friendly price, seperti lini Extrait de Parfum dari Regazza, Bellagio, dan Casablanca.

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Pelopor industri wewangian yang telah lebih dari 45 tahun itu berinovasi di lini wewangian premium berstandar global yang dihadirkan di Jakarta X Beauty (JXB) pada 2-5 Juli 2026 di JCC Senayan. 

Mengusung konsep SCENTORY: The Signature of Experience di JXB, Priskila menghadirkan pengalaman yang lebih imersif, sebuah ruang sensorik interaktif.

“Peluncuran lini Extrait de Parfum Regazza, Bellagio, dan Casablanca menghadirkan inspired luxury scent dengan long lasting performance dalam kemasan botol premium, sebagai pilihan bagi para smart people,” ujar Risa Trisanti.

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Risa menyebut sebagai konsentrasi wewangian tertinggi, rangkaian Extrait de Parfum Priskila menghadirkan Inspired Luxury Scent dengan Long Lasting Performance hingga 16 jam. 

Seluruh koleksi ini dikemas dalam botol premium berukuran 30 ml dan tersedia dengan harga yang tetap friendly, mulai dari Rp 40.000 untuk Casablanca Homme & Femme serta Rp45.000 untuk Regazza dan Bellagio. 

Kalangan milenial dan Gen Z merupakan smart shoppers yang mencari parfum dengan konsentrasi tinggi dan ketahanan maksimal sekelas Extrait de Parfum

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TAGS   Casablanca  parfum  Smart People  Priskila 
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