Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi - Pajak

Strategi Purbaya Agar Pajak Tak Naik dalam Waktu Dekat

Rabu, 15 Juli 2026 – 19:21 WIB
Strategi Purbaya Agar Pajak Tak Naik dalam Waktu Dekat - JPNN.COM
Menkeu Purbaya. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka-bukaan soal strategi pemerintah agar tidak menaikkan pada jangka menengah.

Purbaya menuturkan perluasan basis perpajakan akan ditempuh melalui pemanfaatan data dan teknologi untuk menjangkau ekonomi digital, shadow economy, serta sektor informal.

Kemudian, di bidang kepabeanan dan cukai, pemerintah bakal memperkuat penerimaan melalui digitalisasi layanan dan pengawasan, peningkatan audit dan penindakan, serta pemberantasan impor ilegal dan peredaran barang kena cukai ilegal.

Baca Juga:

Upaya itu tetap dilakukan dengan menjaga iklim investasi, mendukung ekspor, dan memperlancar kegiatan usaha.

Oleh karena itu, bendahara negara memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak dalam jangka menengah ini.

Purbaya menjelaskan saat ini  pemerintah fokus untuk strategi peningkatan penerimaan negara melalui perluasan basis perpajakan.

Baca Juga:

"Sampaikan bahwa dalam jangka menengah strategi perpajakan diarahkan pada perluasan basis tanpa semata-mata menaikkan tarif,” kata Purbaya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/7).

Sebagaimana diketahui, pada semester I 2026, realisasi penerimaan pajak nasional mencapai Rp 1.035,7 triliun atau 43,9 persen dari target APBN 2026. 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka-bukaan soal strategi pemerintah agar tidak menaikkan pada jangka menengah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pajak  APBN  purbaya  penerimaan pajak 
BERITA PAJAK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp