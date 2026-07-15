Strategi Purbaya Agar Pajak Tak Naik dalam Waktu Dekat

jpnn.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka-bukaan soal strategi pemerintah agar tidak menaikkan pada jangka menengah.

Purbaya menuturkan perluasan basis perpajakan akan ditempuh melalui pemanfaatan data dan teknologi untuk menjangkau ekonomi digital, shadow economy, serta sektor informal.

Kemudian, di bidang kepabeanan dan cukai, pemerintah bakal memperkuat penerimaan melalui digitalisasi layanan dan pengawasan, peningkatan audit dan penindakan, serta pemberantasan impor ilegal dan peredaran barang kena cukai ilegal.

Upaya itu tetap dilakukan dengan menjaga iklim investasi, mendukung ekspor, dan memperlancar kegiatan usaha.

Oleh karena itu, bendahara negara memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak dalam jangka menengah ini.

Purbaya menjelaskan saat ini pemerintah fokus untuk strategi peningkatan penerimaan negara melalui perluasan basis perpajakan.

"Sampaikan bahwa dalam jangka menengah strategi perpajakan diarahkan pada perluasan basis tanpa semata-mata menaikkan tarif,” kata Purbaya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/7).

Sebagaimana diketahui, pada semester I 2026, realisasi penerimaan pajak nasional mencapai Rp 1.035,7 triliun atau 43,9 persen dari target APBN 2026.