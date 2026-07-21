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JPNN.com - Ekonomi - Makro

Strategi Purbaya Jika RI Mengalami Tekanan Ekonomi

Selasa, 21 Juli 2026 – 07:59 WIB
Strategi Purbaya Jika RI Mengalami Tekanan Ekonomi - JPNN.COM
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah membuka opsi untuk melakukan memangkas anggaran pertahanan dan kepolisian.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dua alokasi anggaran itu bakal dipangkas apabila kondisi fiskal dan target defisit anggaran mengalami tekanan.

Namun, Purbaya mengatakan hingga saat ini belum ada pembicaraan untuk mengalihkan sebagian anggaran pertahanan dan kepolisian.

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"Belum. Tetapi begini, hitungan anggaran posnya besar. Kalau memang mungkin defisit terganggu ya dipangkas," kata Purbaya di Jakarta, Senin (20/7).

Purbaya menekankan kondisi tersebut belum akan terjadi dalam waktu dekat. Menurutnya, kondisi keuangan negara saat ini masih dalam kondisi aman.

"Tetapi rasanya enggak, masih jauh dari sana. Jadi masih cukup," tegasnya.

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Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah akan menghemat anggaran guna menghilangkan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia.

Apabila diperlukan, Presiden Prabowo siap memangkas anggaran pertahanan dan kepolisian.

Pemerintah membuka opsi untuk melakukan memangkas anggaran pertahanan dan kepolisian.

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TAGS   keuangan negara  Prabowo  purbaya  Anggaran 
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