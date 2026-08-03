Strategi TCL Berbuah Manis Saat Spanyol Jadi Juara Piala Dunia

jpnn.com, JAKARTA - TCL, sponsor resmi Tim Nasional Spanyol, turut memasuki momen penting dalam strategi pemasaran olahraga globalnya.

Bidang Publikasi Pemasaran TCL mengatakan hal ini bukan sekadar upaya memanfaatkan momentum pascapertandingan demi sensasi sesaat, melainkan hasil alami dari sebuah komitmen jangka panjang.

"Jauh sebelum Spanyol mengangkat trofi, TCL telah lebih dulu menjalin kemitraan dengan Tim Nasional Spanyol, menjadikan aset sepak bola dengan warisan mendalam, pengaruh global, dan potensi pertumbuhan jangka panjang ini sebagai bagian dari portofolio pemasaran olahraga globalnya," katanya.

Kini, seiring Spanyol dinobatkan sebagai juara dunia, TCL pun bertransformasi dari sekadar sponsor menjadi bagian dari narasi besar kejuaraan tersebut.

Secara historis, timnas Spanyol merupakan salah satu tim paling berpengaruh dalam sepak bola dunia.

Sebagai perusahaan elektronik konsumen global, TCL membangun pengaruhnya melalui investasi berkelanjutan di bidang teknologi layar, perangkat pintar, dan pengalaman hiburan rumah. Nilai-nilai yang direpresentasikan Spanyol, kerja sama tim, kemajuan, dan pengejaran performa yang lebih tinggi tanpa henti selaras erat dengan semangat merek TCL, " Inspire Greatness" .

"Kehebatan bukanlah kebetulan, melainkan dibangun melalui komitmen jangka panjang, penyempurnaan berkelanjutan, serta kemampuan tampil optimal ketika dunia sedang menyaksikan. Jejak pemasaran olahraga TCL yang lebih luas juga menunjukkan kemitraannya dengan Spanyol merupakan bagian dari strategi global yang lebih besar," sebutnya.

Informasi publik menyebutkan bahwa TCL telah membangun kemitraan di berbagai cabang olahraga, mulai dari sepak bola, bola basket, football Amerika, football ala Australia, hingga esports, termasuk dengan Tim Nasional Sepak Bola