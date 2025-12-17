Strategi UD Trucks Mengunci Masa Depan Logistik di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Menutup 2025, UD Trucks Indonesia tidak sekadar menghitung angka penjualan. Mereka memilih fokus yang lebih fundamental.

UD Trucks fokus membangun ekosistem logistik yang aman, efisien, dan berkelanjutan, dengan manusia dan teknologi berjalan beriringan.

Sepanjang tahun, arah tersebut terlihat konsisten. Dari lantai pameran hingga peluncuran produk terbaru, UD Trucks menegaskan bahwa masa depan industri logistik tak hanya ditentukan oleh mesin canggih, tetapi juga kualitas pengemudi.

Di GIIAS 2025, UD Trucks tampil berbeda. Selain memamerkan jajaran kendaraan niaga, mereka membawa program edukasi keselamatan langsung ke pengemudi.

Mulai dari teknik pengereman yang tepat, manajemen kelelahan, inspeksi harian kendaraan, hingga pemanfaatan teknologi seperti ESCOT dan My UD Fleet.

“Keselamatan itu bukan hanya teknologi, tetapi kebiasaan. Tahun ini kami memperkuat komitmen untuk memberdayakan pengemudi Indonesia agar lebih siap menghadapi tuntutan industri modern,” ujar Vice President Director, Marketing & After Sales Service Director UD Trucks Indonesia, Handi Lim.

Pendekatan tersebut sejalan dengan langkah UD Trucks dalam memperkuat portofolio produknya.

Tahun ini, Indonesia menjadi negara kedua di Asia Tenggara yang meluncurkan New Kuzer SKE 150, menegaskan pentingnya pasar domestik dalam strategi regional UD Trucks.