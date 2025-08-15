Strategi UMKM Indonesia Bersaing di Pasar Nasional Dibedah di SMEXPO Merah Putih

jpnn.com, JAKARTA - Upaya mendorong UMKM Indonesia naik kelas kembali diperkuat melalui ajang SMEXPO Merah Putih yang berlangsung di Grha Pertamina, Jakarta, 11–15 Agustus 2025.

Salah satu rangkaian utama adalah MINATALKS bertema 'Skala Lokal, Visi Global: Peran UMKM dalam Rantai Pasok Nasional' yang digelar pada Selasa, 12 Agustus 2025, menghadirkan Angga Prabas, Project UKM & National Brand HIPPINDO.

HIPPINDO saat ini menaungi 300 perusahaan, 800 merek, 80 ribu gerai, dan melibatkan lebih dari 10 juta tenaga kerja retail beserta ekosistemnya.

Melalui pengalaman tersebut, Angga memaparkan peluang besar sekaligus tantangan yang dihadapi UMKM untuk masuk dan bertahan di pasar nasional.

Menurut Angga, kunci penguatan UMKM berada pada tiga fokus utama, yakni Spreading untuk memperluas jangkauan pasar dan memperkuat rantai pasok, Branding untuk membangun kesadaran merek (brand awareness) agar produk dikenal luas, serta Selling untuk meningkatkan penjualan sekaligus loyalitas pelanggan.

Pelaku UMKM kerap menghadapi kendala di dua sisi: produksi dan pemasaran.

Pada sisi produksi, tantangan yang muncul antara lain kurangnya inovasi produk, skala produksi kecil, masa kedaluwarsa pendek, keterbatasan modal, belum lengkapnya legalitas usaha, hingga desain kemasan yang kurang menarik.

Sementara pada sisi pemasaran, UMKM sering mengalami keterbatasan akses pasar, minimnya keahlian strategi pemasaran, hambatan regulasi dan birokrasi, citra merek yang lemah, persaingan ketat dengan brand besar, serta kecenderungan mengelola semua lini usaha secara mandiri.