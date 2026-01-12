Strategi Universitas Pradita Mempersiapkan Mahasiswa Menghadapi Dunia Profesional

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Pradita resmi meluluskan total 1.300 wisudawan dari berbagai program studi sepanjang 2025.

Wisuda ke-13 Universitas Pradita telah diselenggarakan pada Rabu, 10 Desember 2025, berlokasi di The Springs Club, Summarecon Serpong.

Rektor Universitas Pradita, Prof. Dr. Ir. Richardus Eko Indrajit, M.Sc., M.B.A., M.Phil., M.A., menyampaikan selain gelar dan ijazah, wisudawan ini juga dibekali dengan pendalaman berupa integritas, kepedulian, dan kemampuan beradaptasi untuk menghadapi dunia profesional.

Wisuda menjadi momentum untuk menegaskan komitmen kampus dalam menghadirkan pendidikan berbasis industri yang menyiapkan lulusan adaptif, berintegritas, dan siap berkarya di dunia profesional.

Menurut Prof. Richardus di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, lulusan perlu memiliki kemampuan beradaptasi, berkolaborasi, serta berinovasi untuk menciptakan produk atau jasa baru.

“Menjadi pintar itu mudah jika diberi ruang belajar, namun membentuk pribadi berintegritas adalah tantangan sesungguhnya karena membutuhkan kerendahan hati, rasa hormat, dan kepedulian. Nilai inilah yang kami tanamkan melalui value caring dalam kehidupan kampus,” ujar Prof. Eko dikutip, Senin (12/1).

Sebagai perguruan tinggi yang diinisiasi oleh PT Summarecon Agung Tbk, Universitas Pradita mengembangkan model Enterprise University yang menghubungkan kampus dengan dunia industri.

Executive Director Unit Edukasi Summarecon Aida Halim menegaskan bahwa pendekatan tersebut dirancang agar lulusan tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu memimpin dan menciptakan peluang baru.