Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Strategi Wuling Melihat Pasar Mobil PHEV di Indonesia

Minggu, 07 Juni 2026 – 14:35 WIB
Strategi Wuling Melihat Pasar Mobil PHEV di Indonesia - JPNN.COM
Wuling Eksion dengan pilihan powertrain Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV). Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Wuling Motors melihat peluang pasar Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) di Indonesia masih sangat terbuka.

Meski tren kendaraan listrik berbasis baterai (EV) terus mengalami pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Brand Communication Senior Manager Wuling Motors Brian Gomgom, masih banyak konsumen yang tertarik beralih ke kendaraan elektrifikasi, tetapi belum sepenuhnya yakin menggunakan mobil listrik murni sebagai kendaraan harian.

Baca Juga:

"Masih ada konsumen yang belum berani langsung hijrah ke EV. PHEV bisa menjadi jembatan, karena tetap bisa diisi daya seperti EV pada umumnya, tetapi masih memiliki mesin konvensional sebagai pendukung," ujar Gomgom di sela kegiatan Media Drive Eksion.

Kondisi tersebut dinilai sejalan dengan perkembangan pasar otomotif nasional.

Setelah pasar EV tumbuh cukup pesat, kini segmen PHEV mulai menunjukkan geliat positif dengan makin banyaknya model yang diperkenalkan dari berbagai produsen.

Baca Juga:

Data wholesales Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) juga menggambarkan tren tersebut.

Penjualan PHEV tercatat mencapai 502 unit pada Januari 2026 dan meningkat menjadi 663 unit pada Februari.

Wuling Motors melihat peluang pasar Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) di Indonesia masih sangat terbuka.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mobil PHEV  Wuling  wuling eksion  wuling darion 
BERITA MOBIL PHEV LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp