Strategic Leadership Dorong Pemimpin Organisasi Jaga Keberlanjutan Perusahaan

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 15:41 WIB
Public Training Strategic Leadership yang diselenggarakan Kubik Leadership pada 20-21 Agustus di Jakarta. Foto: dok. Kubik

jpnn.com - JAKARTA - Pemimpin berperan penting dalam merumuskan tujuan dan strategi organisasi, serta menerjemahkan visi besar ke dalam tindakan nyata bagi tim.

Seorang pemimpin yang efektif dapat membantu organisasi beradaptasi, mengatasi tantangan, dan mencapai tujuannya. 

Terkait hal ini, puluhan pemimpin korporasi mulai dari manager hingga bisnis owner perusahaan nasional dan multinasional mengikuti Public Training Strategic Leadership yang diselenggarakan Kubik Leadership pada 20-21 Agustus di Jakarta.

Mereka diperkenalkan solusi kepemimpinan untuk middle management yang dinamakan Strategic Leadership.

“Strategic leader adalah kepemimpinan berorientasi pada gambaran besar, arah yang jelas, dan kebernilaian tinggi dalam rangka menjaga pertumbuhan serta keberlangsungan organisasi, " kata Direktur Kubik Leadership Atok R Aryanto, Sabtu (23/8).

Dia menjelaskan, seorang strategic leader harus memegang teguh sejumlah prinsip dalam memimpin organisasi atau perusahaan.

Salah satunya, mampu membuat keputusan tepat yang lahir dari gambaran besar dan keterkaitannya. 

Juga mampu menciptakan pertumbuhan bermakna yang mengedepankan keberlanjutan dan memberi dampak positif besar bagi organisasinya. 

Strategic leadership mendorong pemimpin organisasi jaga keberlanjutan perusahaan atau organisasi.

