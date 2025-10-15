Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Striker Anyer Persib Andrew Jung Blak-blakan Soal Cuaca Panas Bandung

Rabu, 15 Oktober 2025 – 12:53 WIB
Andrew Jung saat menjalani sesi latihan dengan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Striker anyar Persib Bandung Andrew Jung mulai menemukan kenyamanan di lingkungan barunya.

Meski datang dari Eropa yang beriklim dingin, pemain asal Prancis itu mengaku tidak kesulitan beradaptasi dengan cuaca panas khas Kota Bandung.

Menikmati Suasana Bandung

Jung justru menikmati suasana tropis yang menjadi bagian dari keseharian barunya sebagai pemain Maung Bandung.

"Itu (cuaca) tidak masalah. Saya tidak peduli panas atau hujan. Meski di Prancis itu dingin dan di sini panas, itu tidak masalah," kata striker berusia 28 tahun itu.

Tak hanya soal cuaca, pemain berpostur jangkung itu juga tak menemui kendala berarti dalam urusan kuliner.

Dia mengaku cukup mudah menemukan makanan yang sesuai seleranya di Bandung.

"Makanannya enak, dan banyak pilihan seperti di Eropa. Jadi semuanya terasa oke dan nyaman," tambahnya.

Kabar Baik Bagi Persib

Adaptasi cepat Andrew Jung menjadi kabar baik bagi Persib.

