JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Striker Baru Persija Tak Suka Kotak Penalti, Bagaimana dong?

Sabtu, 17 Januari 2026 – 09:23 WIB
Striker Baru Persija Tak Suka Kotak Penalti, Bagaimana dong?
Alaeddine Ajaraie (kiri) melakoni latihan pertama bersama Persija. Foto: IG persija

jpnn.com - JAKARTA – Top Skor dan Pemain Terbaik 2024/2025 di liga India Alaeddine Ajaraie mendarat di Persija Jakarta pada bursa transfer pertengahan musim Super League 2025/2026.

Penyerang berkebangsaan Maroko berusia 33 itu mengatakan dirinya tipe penyerang yang suka bermain bebas.

"Gaya bermain saya berbeda. Saya tidak suka hanya berada di kotak penalti sebagai striker. Saya suka bermain bebas, bisa di kiri, kanan, atau tengah. Saya ingin sering menyentuh bola. Saya harap mendapat kesempatan untuk membuktikan bakat saya, insyaallah," tutur Alaeddine di halaman Persija.

Pemain yang mencetak 23 gol dan tujuh asis di India itu pun berharap bisa membantu Persija menjadi juara.

"Tentu saja. Saya datang dengan niat memberikan kebahagiaan kepada suporter. Saya ingin membantu tim mencapai semua target musim ini, insyaallah. Saya berharap bisa tampil baik, disukai suporter, dan membuktikan nama saya di sini, insyaallah," ujarnya.

Kedatangan Alaeddine memperkaya barisan depan Persija yang sudah punya Emaxwell Souza, Eksel Runtukahu, Gustavo Almeida, Allano Souza, Witan Sulaeman, dan Arlyansah Abdulmanan.

Kedatangan Alaeddine Ajaraie memperkaya barisan depan Persija Jakarta. Persaingan bakal ketat, nih.

