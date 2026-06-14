Studi di Inggris: Vape Jadi Alat Bantu Berhenti Merokok yang Paling Banyak Dipilih

jpnn.com, JAKARTA - Rokok elektrik atau vape menjadi alat bantu beralih dari kebiasaan merokok yang paling banyak digunakan oleh perokok dewasa di Inggris.

Temuan tersebut terungkap dalam penelitian yang dipublikasikan di jurnal ilmiah JAMA Network berjudul Prevalence of Popular Smoking Cessation Aids in England and Associations With Quit Success pada 2025.

Penelitian itu menunjukkan vape digunakan sekitar 40 persen perokok dewasa yang berupaya beralih dari kebiasaan merokok selama periode 2023-2024.

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Principal Research Fellow in the UCL Alcohol and Tobacco Research Group, Sarah E. Jackson mengatakan penggunaan metode yang lebih efektif dapat meningkatkan peluang keberhasilan seseorang untuk berhenti merokok.

"Upaya beralih dari kebiasaan merokok dengan bantuan vape memiliki peluang keberhasilan lebih tinggi dibandingkan metode lainnya," kata Sarah seperti dikutip, Minggu (14/6).

Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. Dr. drg. Amaliya, M.Sc., Ph.D menilai perkembangan penggunaan produk tembakau alternatif di Inggris menarik dari perspektif pengurangan bahaya tembakau (harm reduction).

Menurut Amaliya, pendekatan tersebut ditujukan untuk membantu perokok dewasa yang mengalami kesulitan berhenti merokok agar beralih ke produk dengan profil risiko lebih rendah.

"Perkembangan penggunaan rokok elektrik sebagai alat bantu beralih di Inggris menjadi salah satu studi kasus paling menonjol secara global dalam memanfaatkan inovasi untuk mengurangi bahaya tembakau," ujar Amaliya.