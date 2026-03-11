Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Studi HDI Propoelix di RS Vertikal Kemenkes: Potensi Jaga Imun Pasien Metabolik

Rabu, 11 Maret 2026 – 23:39 WIB
Ilustrasi Propoelix. Foto: Tim HDI Propoelix

jpnn.com, JAKARTA - Publikasi hasil penelitian klinis ke-25 untuk produk HDI Propoelix resmi diumumkan.

Penelitian dilakukan di salah satu Rumah Sakit Vertikal di bawah naungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, RS Soerojo Magelang

Studi ilmiah tersebut memiliki latar belakang yang bermula dari program dukungan kesehatan HDI pada 2025. 

Baca Juga:

Saat itu, produk HDI Propoelix didonasikan kepada tenaga kesehatan garda terdepan melalui kerja sama strategis dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai bentuk kepedulian sosial.

Akademisi dan peneliti dari Universitas Indonesia, Muhamad Sahlan memberikan pandangannya mengenai kompleksitas bahan alam dalam diskusi tersebut. 

Propolis diketahui sebagai salah satu bahan alam yang memiliki kompleksitas senyawa bioaktif yang sangat tinggi. 

Baca Juga:

Tantangan dari produk obat berbahan alam yakni memastikan standardisasi dan pembuktian ilmiahnya, agar dapat diterima dalam praktik medis modern. 

Sahlan menekankan pentingnya standardisasi agar produk bahan alam dapat diterima secara luas oleh komunitas medis profesional.

