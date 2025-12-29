Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Studi Tiru ke Universitas Malahayati, Perpustakaan MPR Pelajari Tata Kelola Informssi

Senin, 29 Desember 2025 – 22:10 WIB
Studi Tiru ke Universitas Malahayati, Perpustakaan MPR Pelajari Tata Kelola Informssi - JPNN.COM
Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi MPR Anies Mayangsari Muninggar dan jajarannya saat melaksanakan studi tiru di UPT Perpustakaan Universitas Malahayati, Senin (29/12). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, LAMPUNG - Perpustakaan MPR RI melakukan kunjungan studi tiru praktik baik ke UPT Perpustakaan Universitas Malahayati.

Kunjungan ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan, tata kelola informasi, serta penguatan peran perpustakaan dalam mendukung komunikasi publik dan sistem informasi kelembagaan.

Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi MPR Anies Mayangsari Muninggar menyampaikan perpustakaan saat ini tidak hanya berfungsi sebagai pengelola koleksi, tetapi juga menjadi simpul strategis komunikasi publik dan pengelolaan sistem informasi institusi.

Baca Juga:

“Perpustakaan memiliki peran penting dalam mendukung keterbukaan informasi, penguatan literasi konstitusi, serta penyediaan data dan pengetahuan yang akurat bagi pimpinan, anggota MPR, dan masyarakat luas,” ujar Anies di UPT Perpustakaan Universitas Malahayati, Lampung, Senin (29/12/2025).

Hadir dalam acara itu Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga MPR Rosando, Pustakawan Madya Yusniar, Kepala UPT. Perpustakaan Universitas Malahayati Nowo Hadiyanto, dan Kepala Humas Universitas Malahayati Emil Tanhar.

Anies menuturkan perpustakaan MPR merupakan perpustakaan khusus yang menjadi salah satu sumber informasi utama di lingkungan lembaga tersebut dan tergabung dalam Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPKI).

Baca Juga:

Dalam pengelolaannya, Perpustakaan MPR mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Khusus sesuai Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022.

Pada 2024, lanjut Anies, Perpustakaan MPR telah memperoleh Akreditasi B yang menjadi pijakan untuk terus melakukan evaluasi dan penguatan, khususnya pada aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia, inovasi layanan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran indeks literasi sebagai bagian dari kinerja komunikasi publik MPR.

Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi MPR Anies Mayangsari Muninggar menyampaikan tujuan studi tiru ke UPT Perpustakaan Universitas Malahayati

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Perpustakaan MPR  Universitas Malahayati  studi tiru  tata kelola informasi  Anies Mayangsari Muninggar  perpustakaan  MPR RI 
BERITA PERPUSTAKAAN MPR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp