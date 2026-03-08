Study UK Hadir di MRT Jakarta, Kenalkan Peluang Studi di Inggris

jpnn.com, JAKARTA - Kampanye pendidikan global British Council, Study UK, menghadirkan pengalaman full-train experience di MRT Jakarta sejak 23 Februari hingga akhir Maret 2026.

Inisiatif ini dirancang untuk menemani perjalanan harian generasi muda urban sekaligus memperkenalkan berbagai fakta menarik mengenai kualitas pendidikan kelas dunia di Inggris.

Kampanye Study UK di MRT Jakarta memanfaatkan pengalaman yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat kota, yakni perjalanan pulang-pergi menggunakan transportasi publik.

Melalui pendekatan ini, pengalaman menaiki MRT Jakarta dihubungkan dengan budaya commuting di berbagai kota besar di Inggris, seperti London.

Di dalam rangkaian kereta, penumpang dapat melihat visual kampus-kampus ternama di Inggris serta gambaran kehidupan mahasiswa internasional.

Berlokasi di salah satu koridor transportasi utama Jakarta, kampanye ini menyasar generasi muda Indonesia yang setiap hari beraktivitas di kota.

Melalui pengalaman tersebut, Study UK memperkenalkan peluang pendidikan di Inggris yang dapat membuka berbagai jalur akademik dan profesional bagi pelajar Indonesia.

“Berada di MRT hari ini (Kamis, 5 Maret 2026, red) mengingatkan kita betapa pentingnya koneksi dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Dominic Jermey, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste.