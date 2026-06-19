STY Boyong Pemain Persija Latihan di Luar Negeri

Sabtu, 20 Juni 2026 – 01:01 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta bersama Shin Tae-yong bergerak cepat menatap Super League 2026/27 dengan gelar pemusatan latihan di luar negeri.

Juru taktik kelahiran 11 Oktober 1970 itu berencana membawa skuad Macan Kemayoran keluar negeri pada Juli mendatang.

“Untuk latihan, kami akan memulainya pada 14 Juli. Untuk rencana pemusatan latihan di luar negeri akan kami susun,” ujar pelatih berakronim STY itu.

Sejauh ini manajemen Persija Jakarta tengah mempersiapkan diri dengan matang menatap Super League 2026/27.

Sebelum fokus kepada taktik dan strategi, Macan Kemayoran pekan depan rencananya akan mengumumkan rekrutan anyar mereka asal Borneo FC, yakni Mariano Peralta.

Manajemen Persija bakal menyatukan agenda perkenalan pemain asal Argentina itu dengan kerja sama apparel bareng jenama asal Jerman yakni Adidas.

Menarik ditunggu kiprah Persija Jakarta pada musim 2026/27 mendatang.

Sejauh ini The Jakmania menunggu pergerakan dari manajemen seusai tahun depan Persija berencana memberikan kado manis gelar juara Super League untuk memperingati perayaan 5 abad DKI Jakarta. (fal/jpnn)