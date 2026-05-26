STY dan Pelatih Kolombia Jadi Calon Kuat Pengganti Mauricio Souza di Persija

Rabu, 27 Mei 2026 – 01:50 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Manajemen Persija Jakarta bakal bergerak cepat seusai tidak menemukan pelatih baru kata sepakat dengan Mauricio Souza.

Juru taktik kelahiran kelahiran 13 Maret 1974 dilepas seusai gagal mewujudkan target manajemen Macan Kemayoran meraih gelar juara di akhir musim.

Direktur Persija, Mohamad Prapanca mengungkapkan kini tengah menyeleksi nama-nama pelatih baru sebagai suksesor Mauricio Souza.

Beredar kabar manajemen tengah mengincar mantan pelatih Timnas Indonesia asal Korea yakni Shin Tae-yong.

“Sebagai penggantinya, kami sudah menjalin komunikasi dengan kandidat pelatih baru,” ujar Prapanca.

Manajemen tidak terburu-buru mengingat standar tinggi telah diterapkan Mauricio Souza bersama Persija Jakarta.

Tercatat di bawah kepemimpinannya Persija mampu finis di peringkat ketiga dengan raihan 71 angka.

Torehan tersebut sejatinya terbaik selama skuad Macan Kemayoran mengarungi kompetisi Liga Indonesia dalam satu dekade.