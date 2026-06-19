STY Pasang Standar Tinggi di Persija: Pemain Sombong & Malas Siap-Siap Dicoret

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY langsung mengirim pesan keras kepada seluruh pemain Macan Kemayoran.

Mantan pelatih Timnas Indonesia itu menegaskan tidak ada tempat bagi pemain yang hanya mengandalkan nama besar tanpa memberikan segalanya untuk tim.

STY menekankan status, popularitas, maupun reputasi tidak akan menjadi jaminan untuk mendapat tempat di skuadnya.

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Baginya, pemain yang enggan bekerja keras dan tidak mau berkorban demi kepentingan tim akan tersingkir, siapa pun mereka.

Pelatih asal Korea Selatan tersebut dikenal memiliki filosofi sepak bola yang menuntut disiplin tinggi serta kerja kolektif.

Selama menangani Timnas Indonesia, ia beberapa kali menunjukkan ketegasannya dengan meminta seluruh pemain, termasuk penyerang, ikut membantu pertahanan saat tim kehilangan bola.

Menurut STY, pemain ideal adalah sosok yang rela mengorbankan tenaga demi tim.

Ia tidak menyukai pemain yang merasa dirinya lebih penting dibanding rekan-rekan setim dan hanya menunggu bola tanpa memberikan kontribusi maksimal di lapangan.