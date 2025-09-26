Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Suami Bersedih Seusai Membunuh Istrinya yang Pengin Pergi

Jumat, 26 September 2025 – 05:07 WIB
Suami Bersedih Seusai Membunuh Istrinya yang Pengin Pergi - JPNN.COM
Ilustrasi - Pelaku pembunuhan. Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Seorang pria bernama Wisman (55) membunuh istrinya inisial S (49) pada Selasa (23/9), lantaran pertengkaran yang memuncak.

Pelaku pembunuhan itu segera menyerahkan diri kepada kepolisian seusai membunuh istrinya karena perasaan bersalah.

Peristiwa suami bunuh istri ini terjadi di kediaman pasutri tersebut, di Jalan Puri Kembangan, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Selasa (23/9).

Baca Juga:

"Pelaku yang bunuh istrinya, dia menyerahkan diri. Berarti ada kesadaran dia rasa bersalah," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan Sipayung di Jakarta, Kamis (25/9).

Tak hanya menyesal, pelaku juga mengaku sedih atas kematian istrinya.

"Jadi makanya secara kooperatif dia menyerahkan diri dan juga ada rasa penyesalan juga. Ada rasa sedih dari terkait dengan kehilangan istri," kata Arfan.

Baca Juga:

Pihak kepolisian pun hingga kini belum dapat memastikan kasus itu termasuk pembunuhan berencana atau tidak lantaran bermula dari pertengkaran rumah tangga.

"Mungkin karena pada saat berantem (emosi). Mereka namanya dalam rumah tangga pasti ada selisih paham, mungkin dari rasa emosi sesaat saja," ujar Arfan.

Suami bunuh istri, pelaku pembunuhan mengaku sedih atas kematian istrinya yang berniat pergi ke Kendal, Jawa Tengah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pembunuhan  Pelaku pembunuhan  Suami Bunuh Istri  Kebon Jeruk 
BERITA PEMBUNUHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp