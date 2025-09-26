Suami Bersedih Seusai Membunuh Istrinya yang Pengin Pergi

jpnn.com - JAKARTA - Seorang pria bernama Wisman (55) membunuh istrinya inisial S (49) pada Selasa (23/9), lantaran pertengkaran yang memuncak.

Pelaku pembunuhan itu segera menyerahkan diri kepada kepolisian seusai membunuh istrinya karena perasaan bersalah.

Peristiwa suami bunuh istri ini terjadi di kediaman pasutri tersebut, di Jalan Puri Kembangan, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Selasa (23/9).

"Pelaku yang bunuh istrinya, dia menyerahkan diri. Berarti ada kesadaran dia rasa bersalah," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan Sipayung di Jakarta, Kamis (25/9).

Tak hanya menyesal, pelaku juga mengaku sedih atas kematian istrinya.

"Jadi makanya secara kooperatif dia menyerahkan diri dan juga ada rasa penyesalan juga. Ada rasa sedih dari terkait dengan kehilangan istri," kata Arfan.

Pihak kepolisian pun hingga kini belum dapat memastikan kasus itu termasuk pembunuhan berencana atau tidak lantaran bermula dari pertengkaran rumah tangga.

"Mungkin karena pada saat berantem (emosi). Mereka namanya dalam rumah tangga pasti ada selisih paham, mungkin dari rasa emosi sesaat saja," ujar Arfan.