JPNN.com - Kriminal

Suami Bunuh Istri, Beberapa Tahun Silam Membunuh Selingkuhan

Jumat, 27 Februari 2026 – 05:36 WIB
Suami Bunuh Istri, Beberapa Tahun Silam Membunuh Selingkuhan - JPNN.COM
Ditreskrimum Polda Kepri Kombes Pol. Ronni Bonic memberikan keterangan terkait kasus suami bunuh istri, di Mapolda Kepri, Kota Batam, Kamis (26/2/2026). Foto: ANTARA/Laily Rahmawaty

jpnn.com - BATAM – Terungkap fakta mengejutkan terkait kasus pembunuhan di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Diketahui, kasus suami bunuh istri menghebohkan masyarakat Kepri, khususnya Tanjungpinang.

Pelaku pembunuhan sadis itu berinisial N (67).

Adapun korban yang merupakan istri pelaku, bernama Harsalena (56).

Pembunuhan sadis terjadi pada Rabu (25/2) malam di Perumahan Bintan Permata Indah, Jalan Ganet, Kota Tanjungpinang.

Ternyata, pada beberapa tahun silam, N pernah melakukan pembunuhan terhadap selingkuhannya.

Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Ditreskrimum Polda Kepri) Kombes Pol. Ronni Bonic mengungkap motif N membunuh istrinya.

Diduga kuat, sakit hati menjadi motif tindak pidana pembunuhan yang dilakukan N.

Pelaku kasus suami bunuh istri di Tanjungpinang ternyata pernah melakukan pembunuhan terhadap selingkuhannya.

