Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Suami Bunuh Istri di Bintan, Diduga Dipicu Rasa Cemburu

Kamis, 25 September 2025 – 10:30 WIB
Suami Bunuh Istri di Bintan, Diduga Dipicu Rasa Cemburu - JPNN.COM
Lokasi kejadian pembunuhan seorang suami MP terhadap istrinya R di Perumahan Grand Pesona Mutiara Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Kepri, dipasang garis polisi, Rabu (24/9/2025). ANTARA/HO-Satreskrim Polres Bintan

jpnn.com - TANJUNGPINANG - Kasus suami bunuh istri terjadi di Bintan, Kepulauan Riau (Kepri). Seorang suami berinisial MP (45) tega membunuh istrinya, R (38).

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bintan Iptu Rahmadi Fikri mengatakan pelaku menghabisi nyawa istrinya di Perumahan Grand Pesona Mutiara 3, Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Rabu (24/9) dini hari atau sekitar pukul 01.00 WIB.

Setelah kejadian itu, kata dia, pelaku mendatangi ketua RT setempat lalu menyerahkan diri ke Polres Bintan. Kini, pelaku sudah ditahan Polres Bintan.

Baca Juga:

"Benar, pelaku saat ini sudah ditahan di Mapolres Bintan guna penyelidikan lebih lanjut," kata Iptu Fikri dihubungi di Bintan,  Kepri, Rabu (24/9) malam.

Dia menyebut kepolisian masih mendalami motif pelaku nekat membunuh istrinya dengan senjata tajam.

Dugaan sementara, keduanya sempat cekcok sebelum insiden pembunuhan itu terjadi.

Baca Juga:

"Diduga ada masalah rumah tangga yang dipicu rasa cemburu suami terhadap istrinya," ujar Fikri.

Sementara, lanjut dia, jenazah R sudah dibawa ke RSUD Kijang Bintan guna keperluan visum.

Suami bunuh istri di Bintan, Kepri. Pelaku diduga tega membunuh istrinya karena dipicu rasa cemburu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Suami Bunuh Istri  pembunuhan  bintan  Cemburu  polres bintan 
BERITA SUAMI BUNUH ISTRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp