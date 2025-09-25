Suami Bunuh Istri di Bintan, Diduga Dipicu Rasa Cemburu

Kamis, 25 September 2025 – 10:30 WIB

jpnn.com - TANJUNGPINANG - Kasus suami bunuh istri terjadi di Bintan, Kepulauan Riau (Kepri). Seorang suami berinisial MP (45) tega membunuh istrinya, R (38).

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bintan Iptu Rahmadi Fikri mengatakan pelaku menghabisi nyawa istrinya di Perumahan Grand Pesona Mutiara 3, Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Rabu (24/9) dini hari atau sekitar pukul 01.00 WIB.

Setelah kejadian itu, kata dia, pelaku mendatangi ketua RT setempat lalu menyerahkan diri ke Polres Bintan. Kini, pelaku sudah ditahan Polres Bintan.

"Benar, pelaku saat ini sudah ditahan di Mapolres Bintan guna penyelidikan lebih lanjut," kata Iptu Fikri dihubungi di Bintan, Kepri, Rabu (24/9) malam.

Dia menyebut kepolisian masih mendalami motif pelaku nekat membunuh istrinya dengan senjata tajam.

Dugaan sementara, keduanya sempat cekcok sebelum insiden pembunuhan itu terjadi.

"Diduga ada masalah rumah tangga yang dipicu rasa cemburu suami terhadap istrinya," ujar Fikri.

Sementara, lanjut dia, jenazah R sudah dibawa ke RSUD Kijang Bintan guna keperluan visum.