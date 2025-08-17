Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Suami Ceritakan Perjuangan Mpok Alpa Melawan Kanker Payudara

Minggu, 17 Agustus 2025 – 13:45 WIB
Suami Ceritakan Perjuangan Mpok Alpa Melawan Kanker Payudara - JPNN.COM
Raffi Ahmad dan Irfan Hakim saat menengok Mpok Alpa di rumah sakit. Foto: Instagram/raffinagita1717

jpnn.com, JAKARTA - Suami mendiang Mpok Alpa, Ajie Darmaji mengungkapkan soal penyakit yang diidap sang istri sebelum meninggal dunia.

Seperti diketahui, Mpok Alpa berjuang melawan penyakit kanker payudara yang diidapnya.

Pemilik nama Nina Carolina itu mulai merasakan gejala terkait penyakit yang diidapnya semenjak hamil empat bulan.

Baca Juga:

Namun, Ajie Darmaji mengatakan, penyakit itu terdeteksi setelah Mpok Alpa melahirkan anak kembarnya.

"Nah itu baru dianalisa, yang timbul benaran kelihatannya tuh setelah melahirkan, waktu hamil itu dikira kantong susu, karena, kan, hamil berbarengan tuh ada kantongan susu tuh, katanya 'kok sakit ya?', gitu," ujar Ajie Darmaji di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (16/8).

"Iya benjolan," tambahnya.

Baca Juga:

Setelah melahirkan, benjolan itu makin membesar sehingga dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh dokter.

Dari sana kemudian Mpok Alpa divonis mengidap kanker payudara.

Suami mendiang Mpok Alpa, Ajie Darmaji mengungkapkan soal penyakit yang diidap sang istri sebelum meninggal dunia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mpok Alpa  Mpok Alpa meninggal  kanker payudara  suami Mpok Alpa 
BERITA MPOK ALPA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp