JPNN.com - Kriminal

Suami di Pandeglang Diduga Bunuh Istri dan Anak, Lalu Melakukan Hal Keji Ini

Jumat, 12 September 2025 – 04:00 WIB
Ilustrasi pembunuhan. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jpnn.com, PANDEGLANG - Polisi mendalami motif kasus dugaan pembunuhan yang menimpa seorang ibu berinisial IN (24) dan anaknya IK (1) di Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Kamis.

Suami korban, MIA (24), ditemukan dalam kondisi luka di leher dan sempat dilarikan ke rumah sakit.

Kanit Tipidum Satreskrim Polres Pandeglang Robert Sangkala menjelaskan peristiwa itu pertama kali diketahui ayah korban sekitar pukul 07.00 WIB.

Saat mencoba masuk ke rumah, saksi menemukan bercak darah di depan pintu dan mendobrak masuk hingga mendapati anak serta cucunya sudah tidak bernyawa.

“Ketika ditemukan, ibu dan anak dalam keadaan meninggal dengan posisi telentang. Suaminya masih hidup namun penuh luka sayatan di leher dan nadi, diduga upaya bunuh diri,” kata Robert di Pandeglang.

MIA kemudian dibawa ke RS Aulia Menes, namun sekitar pukul 11.45 WIB dinyatakan meninggal.

Menurut Robert, dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa golok, kabel listrik, pakaian dalam, handuk, hingga ponsel yang berlumuran darah. Hasil pemeriksaan sementara tim Inafis menunjukkan adanya luka cekikan di leher korban IN maupun IK.

Berdasarkan keterangan saksi, pelaku sempat keluar rumah sekitar pukul 00.00 WIB dan kembali pukul 03.00 WIB. Pagi harinya tidak ada aktivitas sebagaimana biasanya, sehingga menimbulkan kecurigaan hingga akhirnya peristiwa itu terungkap.

Seorang suami di Pandeglang berinisial MIA diduga membunuh istri dan anaknya lalu melakukan aksi bunuh diri.

Sumber Antara

