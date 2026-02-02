Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Suami di Situbondo Bacok Istri yangTengah Hamil Muda, Ini Alasannya

Senin, 02 Februari 2026 – 11:59 WIB
Suami di Situbondo Bacok Istri yangTengah Hamil Muda, Ini Alasannya - JPNN.COM
Anggota Polres Situbondo, Jawa Timur, di lokasi kejadian. ANTARA/HO-Polres Situbondo

jpnn.com, SITUBONDO - Satreskrim Polres Situbondo menangkap seorang pria pelaku pembacokan terhadap istrinya sendiri yang tengah hamil muda karena diduga dipicu masalah ekonomi.

Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan menyampaikan pelaku M Taufik (25) menganiaya istrinya Suci (20) menggunakan sebilah pisau di rumahnya di Desa Langkap, Kecamatan Besuki, pada Minggu (1/2) dini hari sekitar pukul 01.30 WIB.

"Korban mengalami luka serius di bagian wajahnya dan dibawa ke RSUD Besuki setelah kejadian, selanjutnya korban dirujuk ke RSUD dr. Soebandi Jember untuk mendapatkan penanganan medis," ujar dia.

Agung mengungkapkan tersangka Taufik tidak hanya melakukan pembacokan terhadap istrinya, tetapi juga menganiaya warga lainnya hingga melakukan pencurian sepeda motor dan perusakan rumah warga setelah beberapa saat menganiaya istrinya sendiri menggunakan senjata tajam.

Selain mengamankan pelaku Taufik, lanjut dia, polisi juga mengamankan orang tuanya (ayah pelaku) inisial S (59) karena juga terlibat membantu melakukan penganiayaan terhadap korban lainnya setelah mendapatkan pengaduan bohong dari anaknya itu.

"Jadi, pelaku ini bercerita bohong kepada ayahnya bahwa sedang bermasalah dengan orang lain, dan sehingga ayahnya mendatangi orang yang dimaksud anaknya itu dan keduanya melakukan penganiayaan dan perusakan," kata Agung.

Menurut dia, saat ini kedua pelaku ayah dan anak tersebut telah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut terkait rentetan penganiayaan terhadap istrinya, dan pengeroyokan terhadap warga lain.

"Sejumlah barang bukti berupa sebilah pisau dapur, parang, celurit, dan satu unit sepeda motor telah kami amankan," kata AKP Agung.

Polisi membekuk seorang suami di Situbondo yang sudah membacok istrinya sendiri yang tengah hamil muda.

Sumber Antara

