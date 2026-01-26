Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Suami Jadi Tersangka Setelah Kejar Penjambret, Kapolri Singgung Soal Restorative Justice

Senin, 26 Januari 2026 – 17:29 WIB
Suami Jadi Tersangka Setelah Kejar Penjambret, Kapolri Singgung Soal Restorative Justice - JPNN.COM
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Raker tersebut membahas evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2025 dan rencana kerja Tahun Anggaran 2026. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nz

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyinggung penerapan restorative justice terhadap kasus Hogi Minaya, suami di Sleman, Yogyakarta, yang ditetapkan tersangka seusai mengejar penjambret.

"Kapolda (Yogyakarta, red) sudah melaporkan bahwa saat ini sedang diupayakan untuk melaksanakan restorative justice," kata dia menjawab pertanyaan awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).

Eks Kabareskrim itu berharap kasus suami yang ditetapkan tersangka setelah mengejar penjambret bisa selesai tanpa masuk pengadilan. 

Baca Juga:

"Kasus itu segera bisa diselesaikan," ujar Jenderal Listyo.

Sebelumnya, kasus Hogi, seorang suami yang menjadi tersangka setelah mengejar penjambret menuai sorotan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Dia mengaku prihatin Hogi justru dijerat hukum saat berusaha membela istrinya yang menjadi korban kejahatan.

Baca Juga:

“Ini ada peristiwa menarik ya, memprihatinkan, dalam konteks hukum terjadi di Sleman, Yogyakarta,” ujar Habiburokhman dikutip dari akun Instagram resminya, Senin ini.

Habiburokhman menyebut Komisi III mengagendakan bertemu Kapolres dan Kajari Sleman menyikapi status tersangka terhadap Hogi yang membala istri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut kepolisian menerapkan restorative justice menyelesaikan kasus suami jadi tersangka setelah mengejar penjambret.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kapolri  Jenderal Listyo Sigit Prabowo  Restorative Justice  Tersangka 
BERITA KAPOLRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp