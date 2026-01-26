Suami Jadi Tersangka Setelah Kejar Penjambret, Kapolri Singgung Soal Restorative Justice

Senin, 26 Januari 2026 – 17:29 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyinggung penerapan restorative justice terhadap kasus Hogi Minaya, suami di Sleman, Yogyakarta, yang ditetapkan tersangka seusai mengejar penjambret.

"Kapolda (Yogyakarta, red) sudah melaporkan bahwa saat ini sedang diupayakan untuk melaksanakan restorative justice," kata dia menjawab pertanyaan awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).

Eks Kabareskrim itu berharap kasus suami yang ditetapkan tersangka setelah mengejar penjambret bisa selesai tanpa masuk pengadilan.

"Kasus itu segera bisa diselesaikan," ujar Jenderal Listyo.

Sebelumnya, kasus Hogi, seorang suami yang menjadi tersangka setelah mengejar penjambret menuai sorotan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Dia mengaku prihatin Hogi justru dijerat hukum saat berusaha membela istrinya yang menjadi korban kejahatan.

“Ini ada peristiwa menarik ya, memprihatinkan, dalam konteks hukum terjadi di Sleman, Yogyakarta,” ujar Habiburokhman dikutip dari akun Instagram resminya, Senin ini.

Habiburokhman menyebut Komisi III mengagendakan bertemu Kapolres dan Kajari Sleman menyikapi status tersangka terhadap Hogi yang membala istri.