Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Suami Jadi Tersangka Seusai Tolong Istri, Komisi III DPR Marah Sama Penegak Hukum

Rabu, 28 Januari 2026 – 15:01 WIB
Suami Jadi Tersangka Seusai Tolong Istri, Komisi III DPR Marah Sama Penegak Hukum - JPNN.COM
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman (tengah). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bersuara keras mendengar kabar seorang suami Hogi Minaya, ditetapkan sebagai tersangka setelah menolong sang istri yang menjadi korban jambret.

Hal demikian dikatakan Habiburokhman saat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang menghadirkan Kapolresta dan Kejari Sleman, yakni Kombes Edy Setyanto dan Bambang Yuniarto.

"Penegakan hukum yang dilakukan Polres Sleman dan Kajari Sleman itu bermasalah," kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di kompleks parlemen.

Baca Juga:

Diketahui, Hogi memang menjadi tersangka oleh Polres Sleman dan perkaranya telah dibawa ke Kejari wilayah yang sama.

Habiburokhman menyatakan kasus Hogi yang ditetapkan tersangka membuat publik dan para legislator di DPR marah.

"Praktik seperti ini membuat kami kecewa. Kami sudah tahu dari media dan gampang mencernanya," ujar legislator fraksi Gerindra itu.

Baca Juga:

Habiburokhman menjelaskan Komisi III adalah mitra dari kepolisian dan kejaksaan. Namun, nama AKD itu menjadi buruk ketika muncul seperti perkara Hogi.

"Mitra jelek kami ikut jelek. Penyusunan KUHAP dan sebagainya kami pertaruhkan kredibilitas kami untuk menjaga kepentingan kejaksaan dan kepolisian," kata dia.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut parlemen dan publik marah mendengar kasus Hogi Minaya di Sleman.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPR  Komisi III  Hogi Minaya  Habiburokhman 
BERITA DPR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp