Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Suami Mpok Alpa Ajukan Permohonan Perwalian Anak

Kamis, 18 September 2025 – 00:03 WIB
Suami Mpok Alpa Ajukan Permohonan Perwalian Anak - JPNN.COM
Suami mendiang Mpok Alpa, Ajie Darmaji mendatangi Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada Senin (15/9) lalu. ilustrasi. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Suami mendiang Mpok Alpa, Ajie Darmaji mendatangi Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada Senin (15/9) lalu.

Kedatangannya itu ternyata guna mengambil langkah hukum untuk memastikan masa depan anak-anaknya.

Tak sendirian, Ajie didampingi oleh kuasa hukumnya, mengajukan permohonan perwalian anak ke PA Jakarta Selatan.

Baca Juga:

Kuasa hukum Ajie Darmaji, Zaki R. Mosabasa mengatakan pihaknya telah menjalani sidang pertama terkait permohonan tersebut.

"Jadi, ini sidangnya cuman sidang penetapan perwalian permohonan dari anak-anak Bang Ajie yang masih di bawah umur," ujar Zaki R. Mosabasa di PA Jakarta Selatan, Senin.

Dia menuturkan, permohonan perwalian itu diajukan untuk keperluan administrasi anak-anak Ajie, baik sekarang maupun di masa mendatang.

Baca Juga:

"Keperluannya untuk melakukan pemberkasan administrasi. Takutnya diperlukan nih suatu saat nanti, kan? Kami kan, enggak tahu juga," kata Zaki.

"Karena anak-anaknya Bang Ajie dari almarhumah ini masih di bawah umur, diperlukan penetapan pengadilan, yaitu untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum anak-anak Bang Ajie. Nanti Bang Ajie yang mewakili. Misalkan takutnya, kan, keperluan untuk mengurus sekolah," sambungnya.

Suami mendiang Mpok Alpa, Ajie Darmaji mendatangi Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada Senin (15/9) lalu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   suami Mpok Alpa  Pengadilan Agama  Anak Anak  Sekolah 
BERITA SUAMI MPOK ALPA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp