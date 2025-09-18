Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Suami Mpok Alpa Ungkap Kondisi Terkini Buah Hati Setelah Kepergian Ibunda

Kamis, 18 September 2025 – 03:51 WIB
Suami Mpok Alpa Ungkap Kondisi Terkini Buah Hati Setelah Kepergian Ibunda - JPNN.COM
Suami Mpok Alpa, Aji Darmaji saat prosesi pemakaman di Kompleks Pemakaman Wakaf Kujaran, Ciganjur, Jakarta Selatan, Jumat (15/8) sore. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ajie Darmaji mengungkapkan kabar anak-anaknya setelah mendiang Mpok Alpa meninggal dunia.

Meski tak mudah, tetapi anak-anaknya perlahan mulai bisa beradaptasi.

Namun, ada momen-momen ketika buah hatinya merindukan dan teringat kebersamaan dengan mendiang Mpok Alpa.

Baca Juga:

"Kondisi anak-anak sudah mulai agak stabil, cuma kalau waktu kayak habis maghrib atau itu pagi, waktu yang benar-benar kami saat masih bersama almarhumah tuh sama anak-anak kan waktu abis maghrib atau abis Isya kami makan bareng biasanya," ujar Ajie Darmaji di Pengadilam Agama Jakarta Selatan, Senin (15/9).

"Hal-hal kayak gitu yang enggak bisa kami lupain, kayak hal waktu masuknya ibadah, subuh, asar ke maghrib itu yang biasanya kami bareng-bareng," sambungnya.

Momen-momen saat melakukan ibadah bareng kerap membuat anak-anak kembali teringat dengan mendiang Mpok Alpa.

Baca Juga:

"Yang itu yang enggak bisa kami lupain hal-hal kayak begitu," kata Ajie.

Tak hanya sang buah hati, dia pun masih kerap teringat dengan mendiang istrinya tersebut. Ajie mengaku masih sering teringat dan terbayang kenangannya bersama Mpok Alpa.

Ajie Darmaji mengungkapkan kabar anak-anaknya setelah mendiang Mpok Alpa meninggal dunia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mpok Alpa  suami Mpok Alpa  Ajie Darmaji  Mpok Alpa meninggal dunia 
BERITA MPOK ALPA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp