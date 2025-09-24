Close Banner Apps JPNN.com
Suami Tasya Farasya Diduga Lakukan Penggelapan Uang Perusahaan

Rabu, 24 September 2025 – 17:17 WIB
Tasya Farasya dan tim kuasa hukumnya, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (24/9). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kreator konten kecantikan, Tasya Farasya menggugat cerai suaminya, Ahmad Assegaf ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Penyebab keretakan rumah tangga Tasya Farasya dan suaminya itu diwarnai isu penggelapan uang.

Kuasa hukum Tasya Farasya, Sangun Ragahdo menuturkan bahwa Ahmad Assegaf diduga melakukan penggelapan uang perusahaan.

"Adanya dugaan, tetapi kami telah ada data-datanya juga, telah kami pelajari semua adanya dugaan penggelapan dalam perusahaan untuk nominal cukup besar ya, cukup fantastsi," ungkap Sangun Ragahdo di PA Jakarta Selatan, Rabu (24/9).

Menurutnya, yang dipersoalkan oleh Tasya Farasya bukan angka, tetapi kecewa karena merasa kepercayaan yang diberikan telah dikhianati.

Hal itu pula yang melatarbelakangi Tasya Farasya akhirnya memutuskan untuk menggugat cerai suaminya.

"Mau nilainya miliaran, puluhan miliar, belasan juta rupiah, atau satu juta rupiah pun ini adalah rasa kekecewaan yang telah dirasakan oleh klien kami, Bu Tasya atas kepercayaan yang diberikan, namun dikhianati begitu saja, sehingga gugatan ini kami ajukan," beber Sangun Ragahdo.

Kuasa hukum Tasya lainnya, M. Fattah Riphat mengungkapkan, terkait dugaan penggelapan itu, kliennya juga telah mengajukan somasi terhadap Ahmad Assegaf.

TAGS   Tasya Farasya  Tasya Farasya cerai  Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf  suami Tasya Farasya 
