Suara Bung Karno Sapa Penonton di Bioskop, Ingatkan Rakyat Dukung Karya Anak Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Kulturanesia bekerja sama dengan Badan Kebudayaan Nasional (BKN) memutar suara hasil AI Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno sebelum kegiatan nobar film Ghost in the Cell di Metropole XXI, Kompleks Megaria, Jakarta Pusat, Minggu (7/6).

Melalui suara hasil AI, Bung Karno mengajak generasi muda mendukung perfilman Indonesia dan mengapresiasi karya anak bangsa.

“Harus kita dukung. Saat ini, seluruh pintu teater telah dibuka. Saudara sekalian, dipersilakan masuk. Mari kita apresiasi karya anak bangsa. Merdeka," seru Bung Karno, Minggu.

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Acara nobar turut dihadiri sejumlah tokoh di antaranya, Wagub Jakarta Rano Karno, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, hingga Kepala BKN PDIP Once Mekel.

Politikus PDIP Kris Dayanti serta pemeran film Aming ikut hadir nobar meski di studio yang berbeda.

Sementara itu, Hasto mengatakan pemutaran suara hasil AI Bung Karno demi mengingatkan pentingnya penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan seperti cita-cita Sang Proklamator.

"Maka, kami juga mengakrabkan dengan berbagai pengembangan teknologi itu, tetapi kami bawa ke dalam hal-hal yang sesuai dengan ideologi, yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan anak-anak muda," ujar dia setelah nobar film, Minggu.

Menurutnya, PDIP tentu menggunakan teknologi untuk menyampaikan pesan-pesan politik dan membangkitkan idealisme.