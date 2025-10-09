Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Suara Jay Idzes di Tengah Kekalahan Timnas Indonesia atas Arab Saudi

Kamis, 09 Oktober 2025 – 05:25 WIB
Suara Jay Idzes di Tengah Kekalahan Timnas Indonesia atas Arab Saudi - JPNN.COM
Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Jay Idzes menegaskan bahwa perjuangan Timnas Indonesia belum selesai meski harus menelan kekalahan dramatis dari Arab Saudi dalam laga perdana Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Pertandingan Indonesia vs Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Kamis (9/10/2025) dini hari WIB, berakhir dengan skor 2-3.

Laga Sulit untuk Timnas Indonesia

Indonesia sejatinya memberikan perlawanan sengit. Skuad Garuda bahkan unggul lebih dahulu lewat gol penalti Kevin Diks pada menit ke-10, sebelum akhirnya Arab Saudi membalikkan keadaan.

Baca Juga:

Bagi Idzes, hasil tersebut memang menyakitkan, tetapi bukan alasan untuk kehilangan semangat.

"Pertandingan ini sangat sulit bagi kami. Setelah unggul 1-0, kami terlalu cepat kebobolan."

"Dua gol datang begitu cepat dan itu membuat situasi makin berat,” ujar Idzes usai laga.

Baca Juga:

Perjuangan Belum Selesai

Bek Sassuolo itu mengakui Indonesia harus belajar dari kesalahan dan memperbaiki performa di laga berikutnya.

"Kami hanya perlu melihat kembali permainan ini, belajar dari apa yang terjadi, dan bangkit di pertandingan selanjutnya,” tambah kapten Timnas Indonesia tersebut.

Jay Idzes menegaskan bahwa perjuangan Timnas Indonesia belum selesai meski harus menelan kekalahan dramatis dari Arab Saudi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jay Idzes  Timnas Indonesia  Arab Saudi  kualifikasi Piala Dunia 2026  Piala Dunia 
BERITA JAY IDZES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp