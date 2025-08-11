Suara Karyawan Jadi Penggerak Perubahan Perusahaan

jpnn.com, JAKARTA - Peruri menggelar program baru bertajuk Peruri Own Voice (POV) Playbook Series di Ruang Wahyu Hagono, Karawang, dan dihadiri ratusan karyawan.

Kegiatan ini bertujuan menjadikan suara karyawan sebagai kekuatan utama dalam membangun reputasi perusahaan.

Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya mengatakan bahwa bekerja di perusahaan bukan hanya menjalankan tugas, tetapi merupakan tanggung jawab yang membawa harapan bagi keluarga, masyarakat, dan negara.

“Kebanggaan menjadi bagian dari Peruri harus tumbuh dari kesadaran bahwa pekerjaan kita hari ini adalah warisan nilai dan kontribusi untuk banyak orang,” ujar Dwina, dalam keterangan tertulis, Senin (11/8).

POV mengadopsi konsep Employee-Generated Content (EGC), di mana karyawan secara aktif menciptakan konten orisinal berupa video, tulisan, maupun gambar yang mencerminkan budaya dan nilai perusahaan.

Program ini menjadi wadah bagi karyawan untuk berperan sebagai penggerak perubahan dari dalam perusahaan.

Dalam sesi acara, pakar komunikasi Vena Annisa memberikan materi tentang pentingnya membangun personal branding yang autentik.

“Personal branding adalah proses strategis mengelola persepsi orang lain tentang siapa Anda dan nilai-nilai yang Anda bawa,” jelas Vena.