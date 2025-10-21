Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Suara Kayu Beri Kode Lewat Cerita Kesukaan

Selasa, 21 Oktober 2025 – 17:17 WIB
Suara Kayu Beri Kode Lewat Cerita Kesukaan - JPNN.COM
Suara Kayu di kantor Warner Music Indonesia, Jakarta Pusat pada Rabu (29/11). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Duo pop folk asal Jakarta, Suara Kayu, akhirnya merilis single terbaru berjudul Cerita Kesukaan.

Ingrid Tamara (vokalis, ukulele), dan Audree Dewangga (gitaris) mengungkapkan bahwa lagu itu bercerita tentang momen cinta pada pandangan pertama, seolah sudah saling mengenal lama. Liriknya pun sengaja dibuat ringan seperti khas Suara Kayu.

"Cerita Kesukaan bisa jadi semacam kode untuk orang yang kamu suka. Seperti bait liriknya ‘bolehkah ku tahu namamu, asal usul indah matamu, surgakah alamat indahmu’.” kata Ingrid Suara Kayu.

Baca Juga:

Proses kreatif Cerita Kesukaan terbilang unik karena berlangsung sangat cepat saat Suara Kayu tengah workshop di Bali.

Suara Kayu berkolaborasi dengan Petra Sihombing sebagai composer dan produser.

Selain dibantu Petra Sihombing, lagu itu juga diciptakan oleh Ingrid Tamara, Audree Dewangga, David Elsandro, dan Recky Risanto.

Baca Juga:

“Prosesnya sangat cepat, hanya setengah jam saja. Kami dibantu oleh Petra Sihombing sebagai produser, dan Bianca Dimas yang turut mengisi rekaman dengan nuansa yang pas banget sama mood lagu ini,” jelas Dewangga Suara Kayu.

Peluncuran Cerita Kesukaan disertai dengan persembahan video musik yang diunggah melalui akun Suara Kayu di YouTube.

Duo pop folk asal Jakarta, Suara Kayu, akhirnya merilis single terbaru berjudul Cerita Kesukaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Suara Kayu  Lagu Suara Kayu  Album Suara Kayu  Suara Kayu Cerita Kesukaan 
BERITA SUARA KAYU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp