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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Suasana Menjelang Final Piala Dunia 2026 Spanyol vs Argentina, Bukan Hanya Messi yang Berkibar

Minggu, 19 Juli 2026 – 06:04 WIB
Suasana Menjelang Final Piala Dunia 2026 Spanyol vs Argentina, Bukan Hanya Messi yang Berkibar - JPNN.COM
Suporter Timnas Argentina berkumpul di sekitar patung George M Cohan, sisi Utara Times Square, Manhattan, New York, Amerika Serikat, Sabtu (18/7/2026). Foto: ANTARA/Michael Siahaan

jpnn.com - NEW YORK - Pertandingan final Piala Dunia 2026 Spanyol vs Argentina akan berlangsung di Stadion New York New Jersey, AS, Minggu (19/7) pukul 15.00 setempat atau Senin dini hari WIB.

Ribuan suporter Timnas Argentina memadati kawasan Times Square, Manhattan, New York, Amerika Serikat, Sabtu sore, sehari menjelang laga final Piala Dunia 2026.

Kebanyakan pendukung Argentina mengenakan jersei kandang Timnas Argentina dengan nama Messi (kapten Argentina Lionel Messi) di punggung mereka.

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Suporter juga mengibarkan bendera Argentina dan bendera bergambar Diego Maradona, serta bendera bertuliskan nomor 10 milik Messi.

Mereka berkumpul di sekitar patung George M Cohan, sisi Utara Times Square, dan menyanyikan lagu-lagu dukungan untuk Timnas Argentina dan Lionel Messi.

Suporter Argentina berbaur, dari anak-anak sampai orang tua. Bahkan terlihat balita di antara kerumunan.

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Terselip di antara mereka ada satu-dua pendukung timnas Spanyol yang bergabung. Namun, tidak ada gesekan yang terjadi.

Semakin sore, gelombang suporter yang datang makin besar.

Berikut ini sekilas suasana menjelang pertandingan final Piala Dunia 2026 Spanyol vs Argentina. Bukan hanya soal Messi.

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TAGS   Spanyol Vs Argentina  final piala dunia 2026  Messi  Timnas Argentina  Piala Dunia 2026 
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