Suasana Estetik hingga Ruang Hijau, Playground PIK2 Jadi Favorit Keluarga

jpnn.com, JAKARTA - PIK2 kini tampil sebagai destinasi lengkap untuk keluarga.

Tak hanya menawarkan pantai buatan dan deretan kuliner, kawasan ini juga menghadirkan beragam playground dengan konsep unik.

Setiap area dirancang berbeda, memberi pilihan sesuai kebutuhan keluarga yang ingin menghabiskan waktu bersama.

Aloha Playground dengan nuansa Hawaii menghadirkan keceriaan tropis lewat trampolin, ball pit, hingga water splash. Land’s End menawarkan keindahan pasir putih, mercusuar ikonik, dan arena olahraga seperti voli pantai dan padel.

Bagi yang mencari ruang terbuka hijau, Greenbelt PIK2 menyediakan playground outdoor gratis, jalur sepeda, hingga spot piknik.

Sementara IDD Playground tampil lebih modern dengan permainan edukatif semi indoor yang cocok untuk anak usia lebih besar.

Di antara pilihan tersebut, Orange Groves punya pesonanya sendiri. Suasana hangout ala perkebunan jeruk Italia berpadu dengan playground kecil, art workshop, dan kafe estetik. Anak-anak bisa berlarian di area bermain, sementara orang tua menikmati suasana santai ditemani kopi dan panorama unik.

"Saya pilih Orange Groves karena suasananya lebih tenang. Anak saya bisa main di playground kecil, sementara saya bisa ikut workshop seni atau sekadar duduk di kafe. Rasanya seperti liburan singkat ke Eropa, tapi tetap di Jakarta,” ujar Monica, arsitek asal Alam Sutera.